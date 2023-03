Il rumore del traffico vi fa innervosire? Anche la scienza conferma che è dannoso

Un nuovo studio dell'Università di Pechino, utilizzando i dati raccolti dalla UK BioBank su oltre 240 mila individui, ha confermato gli effetti dannosi del traffico. No, non parliamo di inquinamento, ma di rumore. Se infatti si vive vicino ad una strada trafficata, con rumori di clacson, motori e sirene, vi è un reale rischio di ipertensione.

Già precedenti studi avevano mostrato una connessione tra il traffico rumoroso e l'aumento del rischio di ipertensione, ma mancavano ancora prove concrete che facessero chiarezza su chi giocasse un ruolo fondamentale nell'insorgenza della patologia: il rumore o l'inquinamento atmosferico?

La nuova ricerca dell'Università di Pechino, pubblicata recentemente sul Journal of America College of Cardiology Advances, mostra chiaramente come sia l'esposizione al rumore stesso del traffico stradale a poter incrementare concretamente il rischio di ipertensione.

Il prof. Jing Huang, docente presso il Dipartimento di Scienze della Salute Occupazionale ed Ambientale presso la School of Public Health dell'Università di Pechino, ed autore principale dello studio, ha affermato: "Siamo rimasti sorpresi dal fatto che l'associazione tra rumore del traffico stradale ed insorgenza di ipertensione fosse così solida".

I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 240.000 persone, di età compresa tra 40 e 69 anni, e senza evidenti problemi di pressione alta. Un cosiddetto studio di coorte. Hanno poi stimato il rumore del traffico stradale in base al luogo di residenza ed al metodo comune di valutazione. Utilizzando infine i dati di follow-up su una mediana di 8,1 anni, hanno esaminato quante persone avessero sviluppato ipertensione.

Quello che hanno scoperto è stato incredibile. Le persone che vivevano nelle vicinanze di arterie stradali trafficate, non solo avevano maggiori probabilità di sviluppare ipertensione, ma tale rischio aumentava di pari passo con la "quantità" di rumore a cui erano quotidianamente esposti.

"Ad oggi, questo è il primo studio prospettico di grandi dimensioni che affronta direttamente l'effetto del rumore del traffico stradale sull'incidenza dell'ipertensione di nuova diagnosi", ha spiegato il dott. Jiandong Zhang, cardiologo presso la divisione di cardiologia dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, nonché autore del commento editoriale di accompagnamento allo studio.

"I dati raccolti in questo articolo forniscono prove di grande importanza nel giustificare un cambiamento delle abitudini di vita. Bisogna intervenire nel limitare il rumore del traffico stradale e l'inquinamento atmosferico per permettere, sia a livello individuale che sociale, un miglioramento della salute cardiovascolare", ha aggiunto.

Rimanendo in tema, sapete che, secondo uno studio pubblicato su Hypertension, una rivista dell'American Heart Association, camminare 30 minuti al giorno riduce il rischio di ipertensione? Inoltre, in un prossimo futuro, un "tatuaggio elettronico" potrà monitorare la nostra pressione.