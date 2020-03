Rumori delle navi stressano così tanto i granchi che perdono capacità di cambiare colore

Come evidenziato da un nuovo studio sulla rivista Current Biology, i granchi sembrano perdere la loro capacità di cambiare colore quando vengono stressati dal rumore delle navi. Questa è una delle tecniche principali che utilizzano queste creature per difendersi dai predatori; un aumento della navigazione, infatti, potrebbe essere disastrosa.

L'inquinamento acustico generato dalle attività di trasporto ha aumentato i livelli sonori degli oceani da 10 a 15 decibel. Per determinare l'effetto che ciò ha sulla vita marina, i ricercatori hanno raccolto i granchi di terra più scuri e li hanno posizionati in tre contenitori dal fondo bianco, spingendo così gli animali a diventare bianchi nel tentativo di mimetizzarsi con il loro nuovo ambiente.

Uno dei contenitori è stato "bombardato" da una registrazione di una nave di passaggio, a un volume che normalmente sarebbe stato prodotto da una nave a circa 200 metri. Mentre i granchi in un altro contenitore sono stati esposti a forti suoni subacquei, e quelli nel terzo sono stati riprodotti suoni sommersi silenziosi.

Dopo otto settimane, i granchi in tutti e tre i contenitori erano diventati più chiari, anche se il cambiamento di colore era circa la metà rispetto ai crostacei che erano stati sottoposti al rumore di trasporto e a quelli esposti ai silenziosi suoni oceanici. "Studi precedenti hanno suggerito che molta energia può essere utilizzata durante il cambio di colore e si ritiene che lo stress sia costoso in termini di energia. Quindi, la spiegazione più probabile per i nostri risultati è che lo stress causato dal rumore della nave significa che i granchi non hanno così tanta energia da dedicare al camuffamento", afferma Emily Carter, autrice dello studio.

I ricercatori hanno quindi riprodotto registrazioni di uccelli per indurre i granchi a credere che un predatore fosse nelle vicinanze. Quelli che hanno risposto sono stati molto più lenti a reagire rispetto ai granchi che non sono stati esposti al rumore della nave. Questa risposta è molto simile a quella degli umani quando sono stressate ed hanno difficoltà nel concentrarsi.

È interessante notare che i suoni dell'oceano non hanno avuto lo stesso impatto dei rumori delle navi, anche se suonati allo stesso volume. Ciò suggerisce che c'è qualcosa nella natura dell'inquinamento acustico causato dall'uomo che mette in difficoltà i granchi.