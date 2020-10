Ecco il ruolo fondamentale assegnato all'Italia per l'esplorazione lunare

Abbiamo visto di recente le varie agenzie spaziali come la NASA, l’ESA, la JAXA e la CNSA, darsi un gran da fare per concretizzare le loro promesse: riportare l’umanità sulla Luna entro la fine del decennio. Anche l’Italia, da sempre un’eccellenza nell’ingegneristica aerospaziale, ha ricevuto un compito di estrema importanza.

Si tratta di realizzare due dei principali moduli che andranno a costituire il prossimo “Lunar Gateway”, ovvero la staziona spaziale orbitale fondamentale per la riuscita delle missioni Artemis (soprattutto dopo il 2024) e che verrà immessa in un’orbita NRHO (“traiettoria halo quai rettilinea”) intorno alla Luna. Tale orbita è una delle più complesse mai adoperate da un veicolo costruito dall’uomo e - già quando vi abbiamo parlato di CAPSTONE, il pezzo “zero” del Gateway - ve ne abbiamo dato una prova.

Ora la Thales Alenia Space – joint venture italo francese – è stata selezionata direttamente dall’ESA, mediante un contratto da 327 milioni di euro, per costruire il modulo I-HAB (International Habitat), il modulo pressurizzato dove gli astronauti vivranno e verranno “ospitati” ed ESPRIT (European System Providing Refuelling, Infrastructure and Telecommunications), il modulo per le comunicazioni e il rifornimento.

Le sfide che gli ingegneri dovranno affrontare sono molteplici, e tutte piuttosto ardue, come stesso annunciato nel comunicato stampa della compagnia:

L’ambiente lunare ostile e a condizioni termiche estreme richiederà impegni costruttivi molto più seri rispetto a quanto avvenuto con la ISS, dovendo inoltre proteggere la struttura orbitante da micro-meteoriti e radiazioni cosmiche;

richiederà impegni costruttivi molto più seri rispetto a quanto avvenuto con la ISS, dovendo inoltre proteggere la struttura orbitante da micro-meteoriti e radiazioni cosmiche; Tutta la struttura dovrà essere incredibilmente leggera (molto più delle componenti della Stazione Spaziale Internazionale), in quanto dovrà essere a norma con i lanciatori statunitensi capaci di raggiungere la Luna;

(molto più delle componenti della Stazione Spaziale Internazionale), in quanto dovrà essere a norma con i lanciatori statunitensi capaci di raggiungere la Luna; Il “Lunar Gateway” non sarà occupato in modo permanente, ergo dovrà essere in grado di funzionare anche in modo autonomo. Ciò richiederà un implemento di automatizzazione mai affrontato prima per nessuna missione spaziale.

La Thales Alenia Space però, ha maturato una grande esperienza in materia di spazio e non a caso è stata fondamentale anche per la messa insieme della missione congiunta RKA-ESA ExoMars 2022. TAS fa anche parte di un programma di “difesa” contro possibili asteroidi pericolosi, quindi è una società che ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa che gli è stata affidata.