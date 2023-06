Questa 'ruota' trovata su Marte potrebbe non provenire da Marte

Nel vasto paesaggio rosso di Marte i nostri fedeli robot marziani ci sorprendono con scoperte affascinanti e talvolta bizzarre. Ogni tanto, infatti, catturano un'immagine di una roccia che sembra completamente fuori posto nel paesaggio, come il rover Perseverance che ha scattato diverse immagini di una roccia a forma di ruota.

C'è la possibilità che quest'ultima possa non provenire dal Pianeta Rosso. Secondo l'Istituto per la Ricerca di Intelligenza Extraterrestre (SETI), la roccia potrebbe essere "un grande meteorite insieme a pezzi più piccoli." Questo perché Marte è il pianeta più vicino alla cintura di asteroidi nel sistema solare e viene regolarmente bombardato da rocce vaganti provenienti da essa.

Poiché l'atmosfera è solo l'1% di quella della Terra, meteoriti spesso la attraversano senza rompersi troppo. È necessaria un'ulteriore indagine per affermare con certezza che il reperto a forma di ruota (o ciambella) sia un meteorite, o se sia una roccia erosa in modo insolito (non sarebbe comunque la prima volta).

Non è la prima volta che viene osservata qualcosa del genere. Nel 2014, c'è stato un altro caso simile, dopo che una piccola roccia dall'aspetto delizioso è apparsa davanti al rover Opportunity in un'area che era stata fotografata e non conteneva il cimelio. La NASA ha poi affermato che la calcificazione fosse stata probabilmente portata dalle ruote del rover (ed è già successo anche questo recentemente).