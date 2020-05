Ruote da 849 Euro del Mac Pro montate su uno skateboard: ecco come se la sono cavata

Le ruote da 849 Euro del Mac Pro di Apple hanno suscitato grosse polemiche e critiche da parte degli utenti a causa del prezzo elevato, ed in molti non hanno perso il tempo per ironizzare. Il canale YouTube Unbox Therapy però è andato oltre ed ha deciso di mostrarne un uso diverso.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, Unbox Therapy ha montato le quattro ruote sotto ad uno skateboard.

Il video dura poco meno di quindici minuti e mostra tutto il processo di montaggio e fissaggio delle ruote, che è stato tutt'altro che semplice ed ha richiesto vari test e perforazioni. Alla fine però i gestori del canale sono riusciti nel loro intento, ma i test iniziali hanno mostrato che la pesantezza delle ruote rende lo skateboard troppo pesante, sebbene funzionino perfettamente.

In alcuni frangenti l'attacco si è anche piegato, poichè come osservato dai ragazzi il fissaggio è stato effettuato attraverso una sola vite, come previsto dagli ingegneri Apple che le hanno progettate. Per questo motivo sono state necessarie delle modifiche al meccanismo per migliorarne l'esperienza.

Si tratta senza dubbio di un esperimento particolare ed allo stesso tempo divertente. Nel fine settimana le ruote del Mac Pro erano state al centro di un video di Marques Brownlee.