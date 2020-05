Ruote di Apple Mac Pro da 849 euro: pesanti critiche da Marques Brownlee e altri

L'arrivo delle ruote di Apple Mac Pro da 849 euro ha fatto molto parlare di sé qualche settimana fa. Per questo motivo, alcuni YouTuber esteri, tra cui il noto Marques Brownlee, hanno deciso di portare il prodotto sul loro canale.

In particolare, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, Marques Brownlee aveva fatto vedere, in un precedente contenuto multimediale dedicato al Mac Pro, che queste rotelle non hanno alcun meccanismo frenante (quindi l'iconico computer che può arrivare a costare oltre 60.000 euro potrebbe "scivolare"). Questo aveva scatenato l'ironia del Web, tanto che lo YouTuber ha deciso di tornare sull'argomento.

Nel contenuto multimediale, Brownlee fa un'analisi ironica delle ruote, arrivando a definirle come il miglior prodotto di questo tipo che abbia mai visto. Tuttavia, in realtà, lo YouTuber è molto critico nei confronti di questo prodotto, tanto che, ad un certo punto, in basso a sinistra del video si legge: "Comprendete il sarcasmo? È solo una versione solida in metallo di qualsiasi altra ruota". Infine, Brownlee ha sottolineato che, a suo modo di vedere, Apple avrebbe realizzato questo prodotto per mantenere il suo "status" e per attirare l'attenzione dei media.

Un altro YouTuber popolare che ha portato le ruote di Mac Pro sul suo canale è Unbox Therapy. In questo caso, come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, lo YouTuber si è limitato ad eseguire l'unboxing del prodotto, guardandolo con uno sguardo non esattamente dei più convinti.

Passando a Linus Tech Tips, quest'ultimo ha dichiarato: "Sono d'accordo. Il prezzo è esorbitante", ricordando che in passato Apple aveva lanciato altri prodotti costosi. Tuttavia, Linus ha un po' "giustificato" la scelta della società di Cupertino, affermando che si tratta di un "prodotto di lusso".