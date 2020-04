Le ruote di Apple Mac Pro vengono vendute a 849 euro in Italia

Nella giornata odierna è stata finalmente annunciata l'attesa edizione 2020 di iPhone SE, ma l'azienda di Cupertino ha rivelato un altro prodotto: il kit di ruote per il Mac Pro.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e SlashGear e come potete vedere sul sito ufficiale di Apple, il succitato kit viene venduto a 849 euro. Negli Stati Uniti d'America costa 699 dollari.

Il portale della società di Cupertino lo descrive in questo modo: "Un kit di ruote specifico per Mac Pro. Con queste ruote su misura in acciaio e gomma puoi spostare facilmente il tuo Mac Pro dove vuoi, anche da una parte all'altra dello studio.

Il kit deve essere installato. Viene fornita una chiave a bussola esagonale da 1/4" a 4 mm, ma sono richiesti attrezzi aggiuntivi. Rispetto alla versione di Mac Pro con piedini, quella con ruote è più alta di 2,8 cm".

All'interno del kit, troviamo quattro ruote per Mac Pro, una guida per l'installazione e una chiave a bussola esagonale da 1/4" a 4 mm.

Insomma, il kit di ruote ci conferma nuovamente che il Mac Pro, che può arrivare a costare anche oltre 60.000 euro, è un prodotto destinato ad un target ben preciso, che acquista solo su specifiche necessità.