Mai più ruote o palloni sgonfi: mini compressore ad aria con il 34% in meno

Mijia Compressore Aria Portatile 2 è un mini compressore elettrico da tenere dietro al cofano quando si viaggia o comunque nel proprio box auto per quanto è comodo. E' ideale per pneumatici di auto, auto da strada, auto di medie dimensioni e SUV, moto ed è pienamente adatto per cuscini d'aria, barche ad aria, palle e altre strutture gonfiabili.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Con un cilindro ad alta precisione da 19 mm, la pressione dell'aria sarà in grado di raggiungere i 150 psi, per un gonfiaggio veloce e sicuro.

Può essere utilizzata anche come pompa elettrica per biciclette. Nuova testa adattatore a connessione rapida per un'installazione facile e veloce degli ugelli dell'aria. Ampia gamma di accessori per adattarsi alle 6 modalità di gonfiaggio preimpostate: modalità libera, modalità bici, modalità moto, modalità auto, modalità bici elettrica e modalità palla.

Anche gli anziani possano usarlo facilmente visto che non richiede particolare forza.

Vanta un preciso display digitale a LED che riporta i dati utili così che vi aiuterà a calcolare i PSI, BAR, KPA, KG/CM² necessari. Si spegne dopo qualche tempo di inutilizzo e quando raggiunge la pressione desiderata.

Luce a LED integrata che consente di muoversi facilmente in caso di emergenze e di effettuare riparazioni rapide su strade di campagna buie e deserte.

Puoi portarlo ovunque essendo compatto e leggero. Le dimensioni del prodotto (senza tubo dell'aria) sono 123x75,5x45,8 mm e pesa 490g. Batteria al litio integrata, porta di ricarica Type-C.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?