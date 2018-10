Rupert Murdoch saluta Sky: completata l'acquisizione dei titoli da parte di Comcast

La notizia era stata già rivelata qualche settimana fa, ma ora è ufficiale: Rupert Murdoch ha ufficialmente chiuso la sua epopea in Sky. Comcast infatti ha annunciato di aver completato l'acquisizione del 39% delle quote dell'emittente televisiva, nelle mani proprio del magnate australiano tramite 21st Century Fox.

A seguito di tale operazione, per Sky si apre un nuovo capitolo, dal momento che Comcast Bidco detiene il 75% delle quote della televisione satellitare britannica. La partita però non si è ancora completamente chiusa, perchè Comcast ha già presentato un'offerta per la restante parte.

Brian L. Roberts, l'amministratore delegato e presidente di Comcast, in una breve nota diffusa si è detto "contento a nome del gruppo per aver rilevato la maggioranza di Sky", ed ha sottolineato il proprio impegno nella promozione di Sky News, che manterrà "l'indipendenza editoriale e preserverà la sua storia fatta di informazione parziale, di fiducia e di qualità".

Jeremy Darroch, il CEO di Sky, ha aggiunto che "Comcast si è impegnata ad investire in Sky, inclusi nel quartier generale ad Osterley (Londra) ed in quelli europei, e siamo impazienti di lavorare con Brian ed il team di Comcast per raggiungere una crescita ulteriore e per sviluppare le nostre attività".

Per Sky quindi si apre una nuova era. Gli abbonati sperano in un ribasso degli abbonamenti.