Ruspe pilotate in smart working con il 5G: la miniera gestita dall'ufficio

Vi ricordate di quando abbiamo sparato palle di neve in Finlandia dalla nostra scrivania? Si trattava di un test per testare la bontà del 5G, standard di connettività che apre a nuovi orizzonti grazie alla sua latenza ridotta. Tuttavia, quel progetto non era nulla rispetto a quanto stanno facendo altre persone in giro per il mondo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da CCTV su Facebook, nella miniera di Sandaozhuang, che si trova nella provincia cinese di Henan ed è di proprietà dell'azienda China Molybdenum, alcuni lavoratori stanno facendo smart working grazie al 5G già dal 2019. Tuttavia, non si tratta di un comune lavoro "da ufficio", bensì di qualcosa di molto più avanzato.

Infatti, i dipendenti della società cinese pilotano le ruspe direttamente dalla loro scrivania, mediante una "sedia" che dispone di tutti i controlli del caso, proprio come potete vedere nelle immagini a corredo della notizia. Questo è possibile grazie all'elevata velocità e alla bassa latenza del 5G, che consente agli addetti ai lavori di controllare con precisione i veicoli presenti nella miniera. Questo permette anche di rendere più sicuri i lavori, dato che non ci sono persone fisicamente alla guida delle ruspe.

Insomma, in Cina alcune persone stanno già utilizzando il 5G per pilotare ruspe a distanza. La società che fa uso di questa tecnologia è specializzata nell'estrazione di molibdeno. In apertura potete trovare un video, originariamente pubblicato da Xinhua, che mostra più da vicino il lavoro dei dipendenti della China Molybdenum.