La Russia abbandonerà l'ISS dopo il 2024, il nuovo capo non cambia rotta

A poche settimane dalla sostituzione di Dmitrij Rogozin come capo della Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, arriva un'altra notizia di rilievo. Infatti, sembra proprio che, nonostante il cambio al vertice, la Russia abbandonerà l'ISS dopo il 2024.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e ArsTechnica, nella giornata del 26 luglio 2022 il nuovo capo della Roscosmos, Yuri Borisov, che tra l'altro è l'ex vice primo ministro russo, ha affermato che la Russia non ha intenzione di rinnovare l'attuale impegno legato all'ISS (Stazione spaziale internazionale). Per intenderci, quest'ultimo terminerà nel 2024.

Si tratta di una notizia che per certi versi chiude le porte al breve spiraglio che si era intravisto nel corso di luglio 2022, quando Russia e Stati Uniti d'America avevano raggiunto un accordo affinché i cosmonauti russi potessero raggiungere l'ISS grazie a SpaceX. Si sperava, dunque, in delle nuove relazioni pacifiche tra NASA e Roscosmos, magari mediante la nuova amministrazione di quest'ultima, che però ora sembra aver confermato di non avere alcuna intenzione di proseguire verso questa direzione.

Insomma, la Russia metterà fine alla collaborazione all'ISS tra non troppi anni. La situazione non è certamente rosea, considerando anche che si fa riferimento a un Paese che ha fornito pezzi importanti per il funzionamento della Stazione spaziale internazionale. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere, ma entro il 2024 la NASA potrebbe riuscire a sviluppare piani alternativi per quel tipo di hardware. Dalla parte della Roscosmos, invece, si inizia già a vociferare di una stazione spaziale russa.