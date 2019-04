La Russia sembra stare addestrando delle balene per scopi militari

Nel Mare di Barents al largo delle coste della Norvegia, è avvenuto un bizzarro incontro tra dei pescatori e una balena beluga. Questa balena indossava una strana imbracatura, tanto da destare la curiosità degli uomini sul peschereccio.

"E 'venuto da noi, e mentre si avvicinava, abbiamo visto che aveva una sorta di imbracatura" ha detto il pescatore all'emittente locale. C'erano già stati altri avvistamenti, ed alcuni sospettavano che l'animale si avvicinasse intenzionalmente agli uomini per farsi liberare dalle imbracature. "Cerca sempre barche e persone, e poi arriva fino alla barca e cerca di sfregare le cinghie".

I pescatori sono poi tornati nella zona con dei biologi marini della Direzione norvegese della pesca che, insieme agli uomini del peschereccio, sono riusciti a rimuovere con successo l'imbracatura. Ma la storia non è finita qui, perché il bizzarro "abbigliamento" della balena (utilizzato per collegare una action camera come una GoPro o altro) portava la dicitura "Equipaggiamento di San Pietroburgo".

Audun Rikardsen, un ricercatore dell'Università di Tromsø, afferma che né gli scienziati norvegesi né quelli russi metterebbero imbracature su balene come questa, attribuendo la responsabilità di questo evento all'esercito russo. "Sono stato in contatto con alcuni ricercatori russi e loro possono confermare che non centrano nulla", ha detto Rikardsen al quotidiano norvegese VG.

Potrebbe sembrare strano, ma gli animali acquatici come i delfini sono stati usati in passato dall'Unione Sovietica e dagli USA, come sistemi di sorveglianza o di ricerca mine. Anche ai giorni d'oggi, secondo alcuni rapporti, la Russia sarebbe interessata nell'addestrare balene beluga, foche e delfini tursiopi per scopi militari nelle acque polari.

Questi animali, addestrati Istituto di ricerca sulla biologia marina di Murmansk, potrebbero essere utilizzati per "custodire entrate nelle basi navali, assistere i sommozzatori e, se necessario, uccidere tutti gli estranei che entrano nel loro territorio".

Come se non bastasse, i biologi temono per la salute della balena, incapace di cercarsi il cibo da sola perché cresciuta in cattività.