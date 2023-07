La Russia sta addestrando delfini-militari? Purtroppo, non sarebbe così assurdo

Diverse fonti oramai sostengono con fermezza da diversi mesi di come l’esercito russo stia letteralmente reclutando delfini per difendere la base navale di Sevastopol nel Mar Nero. Sarà vero? E a cosa potranno mai servire questi splendidi animali?

Questa volta non parliamo dei delfini che hanno una voce simile a Katy Perry, ma di un argomento ben più delicato. Secondo il Ministero della Difesa del Regno Unito, infatti, i "mammiferi marini addestrati" vengono addirittura tenuti in dei recinti, al fine di "scoraggiare" i subacquei ucraini. I russi controllano la città dall'invasione della Crimea nel lontano 2014, ed è dunque un chiaro obiettivo strategico per le forze ucraine. Negli ultimi giorni ci sono però stati dei movimenti alquanto particolari.

Sembrerebbe che questi specifici recinti siano quasi raddoppiati secondo l'intelligence britannica, suggerendo indirettamente che più delfini vengono dunque reclutati per la causa.

Naturalmente, data la loro natura estremamente pacifica, non verrebbero utilizzati come vere e proprie armi contro i soldati ucraini. Ciononostante, potrebbero essere utilizzati per segnalare la presenza di subacquei in acqua, fungendo da vere e proprie "spie".

I delfini possono infatti raggiungere velocità di circa 29 km/h nell'acqua, che rappresenta oltre il doppio dei 10 km/h che i migliori nuotatori umani sono in grado di raggiungere. Non ci sarebbe dunque alcuna difficoltà da parte dell’animale nel rintracciare ed individuare eventuali soldati.

Le informazioni indicano che al momento potrebbero esserci ben sette delfini in servizio attorno al porto della città, che si andrebbero ad aggiungere alle altre misure di sicurezza adottate dai russi. Prima di arrivare a questi splendidi animali, infatti, un sommozzatore ucraino dovrebbe oltrepassare una vasta rete di dispositivi antisiluro, sistemi di carica di profondità e lanciarazzi. Non proprio una passeggiata.

Siete sorpresi? In realtà, (purtroppo) l’utilizzo di animali in contesti bellici non è una novità. In molti ritengono ad esempio che la stessa marina russa utilizzi le cosiddette "balene spia", che trasportano attrezzature che possono essere utilizzate per scopi di monitoraggio. Ma non solo.

Anche gli Stati Uniti hanno addestrato diversi delfini al fine di cercare mine sottomarine e contrassegnare le loro posizioni con boe, con degli esperimenti che vanno avanti dagli anni '60.