Nuovo primato per la Russia: questo è l'inverno più caldo mai registrato dal paese

Quando si pensa alla Russia, ci vengono spesso in mente le estreme temperature che circondano il paese. Tuttavia, come nella maggior parte dei luoghi freddi ultimamente, il paese famoso per la vodka ha vissuto il suo inverno più caldo. In gran parte della Russia, infatti, ci sono stati da 6 a 8 gradi Celsius.

Ciò infrange il primato precedente stabilito nell'inverno 2015-16. Tra il caldo diffuso ci sono stati record importanti in luoghi come Mosca, che quest'anno ha avuto a malapena un inverno. Queste temperature insolite sono andate in contrasto con la flora e la fauna della regione. I fiori hanno iniziato a sbocciare all'inizio dell'inverno e alcuni orsi si sono persino svegliati dal letargo allo zoo di Bolsherechensky, come riporta il Washington Post.

"Le condizioni naturali in Russia stanno rapidamente cambiando su vasti territori, compresa la zona artica, dove si stanno verificando cambiamenti climatici particolarmente forti", ha scritto Alexander Rodin, responsabile del programma di scienze ambientali e planetarie dell'Istituto di fisica e tecnologia di Mosca.

Anche gran parte del Nord America orientale è rimasta senza inverno, e le temperature sono aumentate fino a 4 gradi Celsius al di sopra della media del 1951-1980 analizzata dai dati della NASA. In Australia, ricordiamo, gli incendi boschivi sono stati alimentati anche dai cambiamenti climatici. Il mondo, inoltre, ha vissuto il suo secondo anno più caldo mai registrato nel 2019.