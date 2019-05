Dalla Russia arriva l'edizione di Game of Thrones del Galaxy Fold

La società russa Caviar non è nuova a progetti del genere, ma sicuramente questo è tra i più particolari ed interessanti. In attesa di conoscere la data di lancio, è stata creata un'edizione limitata del Galaxy Fold di Samsung a tema Game of Thrones, la fortunata serie tv targata HBO che ha chiuso i battenti domenica con l'ultimo episodio.

Gli ingegneri hanno sfruttato il design a libro per creare una scocca che si ispira al libro "The Winds of Winter", che lo scritture da cui è nata la serie George R.R Martin dovrebbe pubblicare nel 2020 e che secondo quanto affermato sarà molto diverso dal finale che abbiamo avuto modo di vedere sugli schermi.

Il corpo del Galaxy Fold, come si può vedere nelle fotografie pubblicate da WCCFTech, è stato trasformato nella copertina di un libro, con tanto di ornamenti dorati che sono stati ripresi direttamente dalle copertine dei libri da cui è tratta la serie. Il fronte invece è abbellito con una mappa dei Sette Regni.

La commercializzazione di questa edizione speciale comincerà solo al momento della vendita del Galaxy Fold, ma il prezzo non è certo accessibile a tutti. Il Galaxy Fold infatti costerà circa 1.980 Dollari, le variante di Game of Thrones sarà più costosa: 8.180 Dollari. Non è nota la quantità di unità disponibili.