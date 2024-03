Russia, l'autarchia passa anche per il gaming: Putin vuole la 'sua' Steam Deck

Il successo globale di Steam Deck è ormai evidente: la portatile di Valve continua infatti a crescere, sia in termini di vendite che per quanto riguarda il numero di giochi compatibili. A quanto pare, questo successo non è passato inosservato nemmeno a Vladimir Putin, che starebbe spingendo perché la Russia sviluppi una Steam Deck "nazionale".

No, non avete letto male: stando a quanto riporta PCGamer, l'ultimo Piano di Sviluppo per la regione di Kaliningrad (l'exclave russo tra la Polonia e le Repubbliche del Baltico, per intenderci) comprende anche la creazione di un PC handheld portatile simile a Steam Deck, nonché quella di un ecosistema per il gaming simile a quello di Steam. Il piano consiste di un totale di nove punti diversi, ed è stato approvato da Vladimir Putin in persona, che lo ha inviato nelle scorse ora al Primo Ministro russo Michail Vladimirovic Mishustin.

Tra le componenti di questo ecosistema abbiamo dunque una console-PC portatile, un sistema operativo dedicato e la piena compatibilità della piattaforma con i videogiochi per PC e mobile. Mishustin avrà tempo fino al 15 giugno per verificare la fattibilità di questo piano di sviluppo per Kaliningrad e di organizzarne la messa in atto. Il progetto, spiega Tom's Hardware, sarebbe stato discusso già a gennaio 2024, in un meeting sullo sviluppo economico della Federazione Russa.

Ovviamente, la mossa fa parte di una più ampia ricerca dell'autarchia produttiva da parte della Russia, che sta interessando tutti i settori dell'economia del Paese. "Dobbiamo agire per arginare il problema dell'organizzazione di PC da gioco stazionari e portatili, nonché di console per il gaming. Dobbiamo anche creare un sistema operativo e un sistema cloud per fornire giochi e software agli utenti", spiegano le istruzioni inviate da Putin a Mishustin.

I media russi parlano già da tempo della creazione di un ecosistema russo per i videogiochi, ma secondo le loro stime un progetto del genere richiederebbe anni per essere completato: secondo gli esperti dell'industria russa, partendo praticamente da zero nel 2024, ci vorranno una decina d'anni per arrivare al completamento dei nove punti previsti dal Cremlino. E anche se gli sforzi avessero successo, la piattaforma di Mosca sarebbe circa 15 anni indietro rispetto a Steam al lancio.

