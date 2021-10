La Russia batte gli USA: il primo film realmente nello spazio sarà russo

Giorno 5 ottobre 2021 una troupe cinematografica è sbarcata all'interno della Stazione Spaziale Internazionale per iniziare le riprese di un lungometraggio. Questo sarà, infatti, il primo film della storia umana con delle riprese fatte nello spazio... altro che effetti speciali.

La navicella spaziale Soyuz, guidata dal veterano cosmonauta Anton Shkaplerov, ha trasportato alla stazione orbitate l'attrice russa Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko (anche Tom Cruise doveva girare un film nello spazio). Il lungometraggio è chiamato "The Challenge" e in tutto le parti girate realmente nello spazio all'interno dell'opera saranno di "soli" 35-40 minuti.

Anche all'interno della Soyuz Peresild e Shipenko hanno filmato delle scene durante l'avvicinamento della navicella spaziale alla Stazione, con tanto di copione drammatico recitato dalla vera squadra di controllo di volo russa.

La trama del film The Challenge è molto semplice. Yulia Peresild impersonificherà un chirurgo inviato sull'ISS per curare un cosmonauta colpito da un attacco di cuore durante una passeggiata spaziale. La maggior parte delle riprese si svolgerà nel segmento russo della stazione spaziale (dove recentemente sono state trovate nuove crepe sulla Stazione Spaziale), ma alcune scene saranno girate nella cupola per l'osservazione della Terra.

Regista e attrice torneranno sul nostro pianeta il 17 ottobre. Insomma, sicuramente sarà davvero emozionante vedere al cinema la parte girata nello spazio... sapendo che questa volta non si tratta di alcun effetto speciale.