La Russia sarebbe un paese bevitore di birra, anziché vodka, se non fosse per...

Mentre oggi orde di diciassettenni organizzano fini stratagemmi per riuscire ad ottenere una bevanda alcolica, in Russia, prima del 2013, chiunque poteva scolarsi una bella birra fresca a qualsiasi ora e senza limiti d’età. Per la precisione, la nazione non regolamentava le bevande con un volume alcolico inferiore al 10%.

Come ogni nazione che si rispetti, alla Russia vengono associati da sempre una serie di stereotipi, primo fra tutti quello di essere un paese amante dell’alcol. Infatti, i cittadini non esitarono a manifestare disappunto quando il presidente Dmitrij Medvedev firmò un disegno di legge che dichiarava alcoliche tutte le tipologie di birra.

Le stesse persone che amano dar credito a quegli stereotipi citati poc’anzi staranno già pensando “Tanto, in Russia bevono solo vodka!”; tuttavia, nel primo decennio del XXI secolo, le vendite di birra sono aumentate del 40%, in quanto era una vera e propria alternativa a bevande più “impegnative”. Durante quegli anni, il consumo di vodka diminuì di quasi il 30%, dato che era meno reperibile rispetto alla bevanda a base di malto.

Nei primi anni 2000, i russi potevano bere legalmente tutta la birra che volevano, senza limitazioni di quantità e di “decoro”, perché era considerata come una comunissima bevanda, come un succo di frutta. Oggi in Russia non è più così: la birra è riconosciuta come bibita alcolica a tutti gli effetti; perciò, solo gli esercizi commerciali autorizzati possono venderla.

