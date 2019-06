La Russia bloccherà i VPN che si sono opposti alla censura

Il capo del ministero delle telecomunicazioni della Russia, Alexander Zharov, parlando con Interfax ha affermato che presto nove servizi di VPN saranno bloccati dal paese in quanto si sono rifiutati di adottare la blacklist stilata dal governo per impedire l'accesso ad alcuni siti.

Tra i VPN interessati figurano anche ExpressVPN e NordVPN, che sono molto popolari.

Questi, insieme ad altri servizi simili di fatto hanno deciso di non aderire alla censura che il governo di Putin ha messo su negli ultimi mesi, impedendo agli utenti l'accesso ad alcuni servizi e siti. I VPN, non adottando la lista del paese, consentono di accedere regolarmente anche alle piattaforme e pagine che dovrebbero essere bloccate.

Il blocco dovrebbe diventare operativo nel giro di un mese.

Il paese aveva chiesto a dodici società di adottare la propria blacklist, ma solo Kaspersky ha deciso di aderire, probabilmente anche per ragioni economiche in quanto ha sede proprio in Russia. Gli altri hanno rigettato la richiesta dichiarando guerra al governo. NordVPN ad esempio ha affermato che la censura dei servizi rappresenterebbe una violazione degli accordi di servizio con i clienti.

Il presidente Putin di recente ha firmato un disegno di legge per rafforzare il controllo su internet, che si aggiunge alle misure esistenti che limitano l'accesso alle reti VPN ed al web in generale.