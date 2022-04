La Russia ha chiesto a Wikipedia di rimuovere le informazioni sulla guerra in Ucraina

Nella giornata di ieri il regolatore dei media russo ha minacciato Wikipedia di multarla fino a 4 milioni di rubli (l’equivalente di 49mila Dollari) se non cancella tutte le informazioni sull’invasione dell’Ucraina che non sono in linea con la narrazione del Cremlino.

Come noto, infatti, in Russia le informazioni sulla guerra in Ucraina sono filtrate e non si parla di guerra ma di un’operazione speciale militare che ha lo scopo di denazificare il paese europeo.

Roskomnadzor non ha specificato a quali informazioni si riferisse nell’avviso, ma parlando con Vice gli editor di Wikipedia Russia hanno rivelato che già all’inizio del mese l’autorità aveva minacciato il blocco dell’enciclopedia per aver incluso nella pagina relativa all’invasione ucraina informazioni provenienti dal Governo di Kiev sulle vittime civili e le truppe russe.

Forbes ha cercato di contattare Wikimedia Foundation per un commento a riguardo, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Lo scorso 3 Marzo la società con sede a San Francisco però aveva spiegato che “non si tirerà indietro di fronte agli sforzi di censurare ed intimidire i membri del nostro movimento”.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo mostrato come in Russia Wikipedia abbia registrato un record di download a seguito dell’invasione in Ucraina: molti utenti hanno scaricato l’enciclopedia per paura di una possibile censura e chiusura.