Russia circonda la più grande centrale nucleare d'Europa in Ucraina: ONU preoccupata

Il conflitto tra la Russia e l'Ucraina sta ancora continuando e, secondo quanto affermato nelle ultime ore, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sembra essere "gravemente preoccupata" dopo che l'esercito di Mosca ha circondato il territorio intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande di Europa.

Nonostante la Russia abbia detto all'AIEA che i livelli di radiazioni nell'impianto sono rimasti normali e che avrebbero "lavorato per fornire sicurezza nucleare e monitorare le radiazioni in modalità operative normali", l'agenzia rimane preoccupata per le centrali elettriche ucraine e per la sicurezza del personale della struttura. Nel frattempo nei paesi limitrofi le pillole allo iodio sono sempre più richieste.

"È la prima volta che si verifica un conflitto militare tra le strutture di un vasto programma consolidato di energia nucleare, che in questo caso include anche il luogo dell'incidente del 1986 presso la centrale nucleare di Chernobyl", ha dichiarato il direttore generale dell'AIEA Rafael Mariano Grossi. "Voglio sottolineare che non c'è nulla di normale nelle circostanze in cui i professionisti delle quattro centrali nucleari ucraine stanno riuscendo a mantenere i reattori accesi".

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha chiesto a tutti gli stati di sostenere le leggi internazionali che prevengono attacchi o minacce contro impianti nucleari, e ha esortato la Russia di non interferire con le normali operazioni della centrale nucleare. Si tratta di un momento "particolarmente critico durante un conflitto armato, che aumenta il rischio di incidenti nucleari e rende la risposta più difficile".

Attualmente l'AIEA sta monitorando attentamente le centrali dell'Ucraina, così come quella di Chernobyl, dove i livelli di radiazione sono aumentati dopo l'attacco.