Russia conferma missione di salvataggio per i tre astronauti sulla Stazione Spaziale

Vi ricorderete senz'altro della preoccupante perdita di refrigerante nella capsula russa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che potrebbe compromettere il rientro degli astronauti. A quanto sembra, la Russia ha ora deciso di lanciare un'altra capsula Soyuz per la sostituzione.

La decisione è stata annunciata questo Mercoledì dall'agenzia spaziale Roscomos, dopo aver esaminato le capacità di volo della capsula Soyuz MS-22 in seguito alla perdita. In una conferenza stampa congiunta, gli ufficiali di Roscosmos e della NASA hanno confermato che lanceranno la navicella Soyuz MS-23 il 20 Febbraio, per garantire il ritorno sulla Terra dei cosmonauti Dmitry Petelin e Sergei Prokopyev e dell'astronauta Frank Rubio.

"Non la chiameremo una Soyuz di salvataggio," ha affermato Joel Montalbano, program manager dell'ISS. "Io la chiamo una Soyuz di sostituzione."

Gli astronauti, che sarebbero dovuti rientrare a Marzo, dovranno estendere il loro soggiorno sulla Stazione Spaziale per ancora qualche mese. Parlando della causa della perdita di refrigerante invece, Montalbano ha dichiarato che "tutto sembra indicare si fosse trattato di un micrometeoroide". Secondo Roscomoso, "la teoria attuale è che il danno sia stato causato da una piccola particella dal diametro di appena un millimetro".

La decisione di sostituire la capsula è avvenuta dopo aver constatato che la Soyuz danneggiata potrebbe raggiungere temperature troppo elevate durante il rientro, ma potrebbe comunque essere utilizzata in caso di emergenza. In un diverso piano, era stata invece valutata la possibilità di utilizzare la capsula Crew Dragon della SpaceX per un salvataggio, anche questa in caso di emergenza.

"Possiamo tranquillamente mettere l'equipaggio nell'area solitamente utilizzata per il carico di Dragon, ma si tratta solo di un piano di emergenza, nel caso dovessimo evacuare la ISS," ha sottolineato Montalbano. "Attualmente non è il piano principale."

Per quanto riguarda la navicella Soyuz MS-22 invece, questa ritornerà sulla Terra probabilmente entro Marzo, portando a bordo soltanto equipaggiamento ed esperimenti, non sensibili alle temperature elevate.