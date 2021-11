Russia crea 1.500 detriti nello spazio: USA critica aspramente il loro gesto

É notizia degli ultimi minuti che la Russia sembra aver provato una nuova arma "anti satellite" che ha generato, dopo l'utilizzo contro un loro stesso veicolo spaziale, circa 1.500 nuovi detriti intorno all'orbita terrestre. Gli USA hanno criticato aspramente la Russia, poiché la spazzatura spaziale potrebbe rimanere intorno la Terra per decenni.

Inoltre, questi detriti potrebbero essere un pericolo per gli astronauti che si trovano all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. "Oggi la Federazione Russa ha condotto incautamente un test distruttivo di un missile anti-satellite ad ascesa diretta contro uno dei suoi stessi satelliti", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price.

Il Paese a stelle e strisce ha considerato il comportamento della Russia "pericoloso e irresponsabile". "Finora questo test ha generato oltre 1.500 pezzi di detriti orbitali tracciabili e centinaia di migliaia di detriti orbitali più piccoli che ora minacciano gli interessi di tutte le nazioni", ha continuato Price nella sua dichiarazione.

Proprio recentemente la Stazione Spaziale Internazionale ha schivato un detrito spaziale che si stava per schiantare contro la struttura, e un evento del genere non può che aggravare queste situazioni in futuro. "Il loro comportamento pericoloso e irresponsabile mette a rischio la sostenibilità a lungo termine del nostro spazio e dimostra chiaramente che le affermazioni della Russia di opporsi alle armi e all'armamento dello spazio sono false e ipocrite", ha affermato infine Price, criticando apertamente e sicuramente senza remore il suo "compagno di spazio"... anche la Russia ha intenzione di abbandonare la stazione spaziale.