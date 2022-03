Se la Russia dovesse ritirarsi dalla Stazione Spaziale, l'ISS potrebbe essere distrutta

L'invasione della Russia in Ucraina non ha sicuramente fatto per nulla bene alla già delicatissima diplomazia internazionale. Gli effetti di un tale barbarico atto sono arrivati perfino nello spazio e le polemiche sulla presenza dei russi all'interno della Stazione Spaziale Internazionale sono state al centro di numerose discussioni.

Tra un membro del congresso che intende cacciare la Russia dall'ISS, e il capo di Roscosmos che avvisa che senza il paese la stazione orbitante potrebbe schiantarsi sulla Terra, la situazione all'interno della struttura è sicuramente spinosa. Adesso, secondo numerose dichiarazioni degli addetti ai lavori - tra cui membri NASA - l'ISS potrebbe davvero andare distrutta.

Poiché i moduli russi aiutano a mantenere la stazione in orbita con i booster, la struttura viene continuamente bilanciata. Senza quest'ultimi ci sarebbe un evidente sbilanciamento; ciò non sarebbe un problema, visto che SpaceX di Elon Musk si è già offerta volontaria per dare man forte alla stazione spaziale. Tuttavia, poiché il laboratorio scientifico sarà comunque distrutto nel 2031, la NASA potrebbe decidere di velocizzare i tempi.

Potrebbe essere possibile vedere la distruzione anticipata della Stazione Spaziale Internazionale, secondo numerosi membri della NASA, riferisce la rivista Politico. Per adesso tutto è possibile, ma una cosa sembra essere certa: anche se la struttura scientifica orbitante non sarà distrutta o abbandonata, le relazioni spaziali Russia-USA potrebbero aver raggiunto il "punto di non ritorno".