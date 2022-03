La Russia potrebbe finire... la memoria: spazio in esaurimento nei datacenter

L'ondata di sanzioni, emanate dal mondo occidentale e non solo per l'invasione dell'Ucraina da parte dell'armata russa, ha portato alle conseguenze più disparate, dal traffico di smartphone usati che vanno a ruba in Russia allo spazio nei datacenter. Ma cosa può fare Mosca per questo problema?

A quanto pare, questo problema potrebbe essere più serio del previsto e il gigantesco paese eurasiatico potrebbe rimanere a corto di storage nel giro di un paio di mesi. Per contrastare questo imminente pericolo per i servizi informatici russi, che ricordiamo essere diventati vitali dopo il blocco ai social, media e cloud center occidentali, il Cremlino starebbe valutando in primo luogo il sequestro dei centri di storage delle aziende che hanno lasciato il Paese.

Ad aggravare ulteriormente la situazione ci sarebbe il progetto "Smart City" che, stando ai colleghi di GizChina, sarebbe un enorme programma di videosorveglianza e riconoscimento facciale statale.

I principali attori della scena tech russa avrebbero già iniziato a muoversi per l'espansione delle proprie risorse. MegaFon, un operatore mobile, avrebbe già quintuplicato la propria capacità, mentre il gruppo VK mira ad espandere il proprio potenziale di almeno il 20%.

Uno dei primi provvedimenti riguarderebbe il congelamento della Legge Yarovaya, che imponeva agli operatori telefonici di ampliare il proprio spazio di archiviazione del 15% annuo per fini anti-terroristici. Il secondo riguarderebbe una limitazione nella proposta di piattaforme di streaming multimediale e altri servizi "non essenzali". In diretta conseguenza, ci sarebbe al vaglio anche la possibilità che i centri di archiviazione sul territorio vengano acquisiti dal governo in maniera coatta, andando a operare un controllo ancora più capillare sul tipo di utilizzo che viene fatto di questa risorsa, limitando ulteriormente lo spazio a disposizione dei servizi di intrattenimento.

Infine, c'è sempre la Cina, che però ufficialmente non ha ancora confermato l'endorsement al Cremlino e l'impressione è quella che la decisione del governo di Pechino non arriverà in tempi brevi.

In questo panorama, ricordiamo che la guerra non si sta combattendo solo sul campo e in banca. Infatti, anche gli hacker stanno sferrando attacchi alla Russia e ai servizi governativi, in una mobilitazione mondiale senza precedenti.