Dalla Russia con furore: ecco il primo robot-cane-ninja-lanciarazzi al mondo

Dopo aver rivisto in azione il robot umanoide Ameca, dalla Russia arriva un particolare video di un robot-cane-ninja-lancirazzi presentato durante un meeting delle forze armate nazionali alla presenza del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Il particolare automa è stato mostrato da una compagnia della difesa russa, ed è un piccolo cane-robot che monta un razzo anti-carro RPG-26 sulla propria schiena. Le fattezze del robot somigliano a quelle dell'automa "canino" Spot di Boston Dynamics, benché con delle dimensioni decisamente più ridotte. Probabilmente, l'obiettivo dell'azienda è quello di utilizzare il robot sul territorio di guerra in Ucraina.

Secondo il giornale russo Ria Novosti, il robot è stato chiamato M-81 ed è stato pensato, oltre che per combattere nelle zone di guerra, anche per garantire aiuti e soccorsi in aree affette da emergenze e disastri naturali. Gli sviluppatori hanno infine chiarito che l'automa è stato ispirato dalle fattezze di un cane, esattamente come è avvenuto anche per il già citato Spot.

Viste le premesse, qualcuno si aspetterà che il robot sia stato realizzato da un'azienda con una grande esperienza nella ricerca e nello sviluppo del settore robotico. Nulla di più sbagliato: al contrario, la Intellect Machines JSC è stata fondata ad aprile 2022 e la sua sede si trova in un piccolo appartamento di San Pietroburgo.

Viene dunque da chiedersi come sia stato possibile, per una compagnia neonata e con degli uffici così piccoli, creare una macchina da guerra come l'M-81. Ebbene, la verità è che il robot è una semplice importazione proveniente dalla Cina, dove il dispositivo è chiamato Unitree Go1 e viene realizzato da Unitree Robotics. Addirittura, il device cinese viene venduto ad un prezzo pari a circa 2.700 Dollari, mentre quello russo ha un costo di ben un milione di rubli, pari a 16.600 Dollari.

Ciò spiega anche perché il robot M-81 sia interamente coperto di nero: la "veste da ninja" dell'automa, infatti, non è una trovata scenica né un camuffamento, e soprattutto non ha implicazioni ingegneristiche o tecnologiche, ma servirebbe unicamente a nascondere il marchio di Unitree dalla sua scocca.