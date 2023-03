Russia, hackerate TV e radio: in onda l'annuncio di un attacco nucleare in corso

Grande spavento questa mattina in Russia, dopo che alcune tv e radio in alcune regioni hanno trasmesso un annuncio relativo ad un attacco nucleare in corso.

“È stato condotto un attacco nucleare. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di iodio” recitava il messaggio in onda, che però si è rivelato un falso dal momento che le autorità hanno confermato un attacco hacker che ha portato alla violazione dei server delle emittenti.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo e come spiegato da Ukrinform, l’allarme sarebbe stato diffuso a Ekaterinburg, nella regione di Sverdlovsk. Successivamente anche il Ministero Russo per le Situazioni di Emergenza ha confermato la violazione dei server radiofonici e televisivi, ma la portata a quanto pare sarebbe stata ben più ampia ed alcune agenzie di stampa riferiscono che l’avviso sarebbe arrivato anche su alcune emittenti televisive di Mosca.

Sul web sono iniziati a circolare video come quello pubblicato dal Corriere della Sera in cui si vede il diabolico messaggio mandato in onda dai malviventi.

Ameno al momento non è chiara la matrice di questo attacco, ma anche l’anno scorso dopo il via all’invasione dell’Ucraina la TV di Stato russa era stata vittima di un attacco hacker anche da parte di Anonymous.