Russia interrompe fornitura di motori a razzo per gli USA: 'che usino manici di scopa'

Gli effetti della guerra in Ucraina si stanno percependo anche nel mondo dell'esplorazione spaziale, dove non mancano cambi di rotta, stravolgimento di piani e affermazioni poco eleganti. Proprio di recente, Dmitry Rogozin ha preso un'importante decisione riguardo i motori a razzo russi esportati in USA, generando molte polemiche.

La Federazione di Putin ha dovuto rinunciare a moltissime attività estere e collaborazioni europee a causa delle pesanti sanzioni imposte dall'ONU e dagli Stati Occidentali; qualche giorno fa, infatti, vi avevamo già raccontato di come la guerra ha sconvolto i piani dell'ESA; ora arriva una nuova e quanto mai discutibile affermazione dal capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin.

Stando a quanto riferito dalle fonti in calce a questa news, Rogozin avrebbe annunciato in Tv l'immediata cessazione della vendita dei motori a razzo russi alle società statunitensi, dicendo: "Lasciate che volino su qualcos'altro, i loro manici di scopa magari, non so e non mi interessa". Questa decisione non creerà un grande impatto sul mondo dei lanciatori spaziali, mentre il commento in sé ha generato diverse polemiche.

Che Rogozin stesse facendo o meno dell'ironia non è chiaro, certo è che qualunque sia la verità è stata un'uscita non di grande stile dal momento che - scherzo o meno - è un commento a dir poco inopportuno in un momento delicato come questo.

Oltretutto, l'affermazione del capo di Roscosmos non corrisponde al vero dato che le agenzie spaziali sfruttano una vasta gamma di motori per i razzi, ma solo una certa percentuale è di fabbricazione russa. I motori in questione, gli RD-180, sono usati prevalentemente dalla Northrop Grumman per i vettori Atlas; l'azienda statunitense ha affermato di avere abbastanza esemplari di ricambio per terminare tutte le missioni programmate anche qualora non dovessero esserci più RD-180 disponibile per l'occidente.

Alle parole di Rogozin ha fatto eco (nuovamente) Elon Musk che, come vedete dal tweet in calce, ha voluto sottolineare la frase dei "manici di scopa americani", probabilmente per affermare in modo celato che il lavoro di SpaceX sui motori Merlin e Raptor è tutt'altro sinonimo di manici di scopa.