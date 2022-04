Russia sempre più isolata: Github chiude gli account degli sviluppatori

Russia sempre più isolata, anche dal punto di vista tech. Come riportato da Fudzilla, sono tanti gli sviluppatori software russi che stanno lamentando la chiusura dei loro account sulla piattaforma di Microsoft Github senza alcun preavviso.

Le segnalazioni riguardano gli account di Sberbank Technology, Sberbank AI Lab e Alfa Bank Laboratory, a cui era stata disabilitata la repository. Da ora, invece, a quanto pare sono stati completamente rimossi dalla piattaforma ed i contenuti pubblicati cancellati.

Habr riferisce che alcuni sviluppatori russi hanno contattato Github in merito alla sospensione. Altri invece hanno ricevuto una mail intitolata “Github and Trande Controls”, che spiega che i profili erano stati disattivati a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla nazione.

La mail conteneva un link che rimandava ad una pagina Github che esponeva le politiche dell’azienda in materia di sanzioni e controlli commerciali, e spiegava come gli utenti possono presentare ricorso contro il ban. La decisione va controtendenza rispetto a quanto affermato in precedenza. Un post sul blog di GitHub a marzo aveva promesso di garantire la disponibilità di servizi open source “a tutti, inclusi gli sviluppatori in Russia”.

Un rappresentante di Github, invece, ha spiegato nel weekend he la compagnia potrebbe essere obbligata a limitare alcuni profili per rispettare le leggi degli USA.