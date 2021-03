Russia lancia ultimatum a Twitter: rimozione dei contenuti vietati o blocco del social

Twitter sta rischiando grosso in Russia: le autorità nazionali hanno affermato che intendono bloccare Twitter in tutto il paese entro un mese a meno che la società di Jack Dorsey non rispetti le richieste di rimuovere determinati contenuti. Al momento gli utenti hanno notato un rallentamento della velocità del sito, ma potrebbe peggiorare.

Secondo quanto riportato da Reuters, questa minaccia segue una settimana di crescenti tensioni tra il paese e la piattaforma statunitense: il 9 marzo 2021, infatti, le autorità russe hanno citato in giudizio Twitter e altri social network sostenendo di non aver eliminato i post che esortavano i giovani a partecipare a proteste illegali a livello nazionale per l'incarcerazione di Alexei Navalny. Il 10 marzo, invece, le autorità di regolamentazione del paese hanno agito nei confronti di Twitter per non aver rimosso altri contenuti, che riguarderebbero lo sfruttamento dei minori, l’abuso di droghe e post che invitavano i minori a suicidarsi. Non sarebbero stati presentati, però, link specifici a tali post.

L'avvertimento di oggi è stato molto più diretto. Vadim Subbotin, vice capo del consiglio di sorveglianza delle comunicazioni del paese, Roskomnadzor, avrebbe infatti dichiarato: "Twitter non sta reagendo alle nostre richieste come dovrebbero. Se la situazione continuerà, l’app verrà bloccata in un mese senza un ordine del tribunale".

In risposta al rallentamento nazionale di Twitter in Russia, la società ha dichiarato: "Abbiamo una politica di tolleranza zero riguardo allo sfruttamento sessuale dei minori, è contro le Regole di Twitter promuovere, glorificare o incoraggiare il suicidio e l'autolesionismo e non consentiamo l’uso di Twitter per qualsiasi comportamento illegale o per ulteriori attività illegali, incluso l'acquisto e la vendita di droghe. Rimaniamo impegnati a sostenere l'Internet aperto in tutto il mondo e siamo profondamente preoccupati per i crescenti tentativi di bloccare e limitare le conversazioni pubbliche online".

