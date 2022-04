La Russia minaccia di smettere di collaborare all'ISS per via delle sanzioni

Nel contesto della situazione legata all'Ucraina, la Russia sta cercando metodi per aggirare le sanzioni. Questa volta è arrivata una dichiarazione legata all'ISS (Stazione Spaziale Internazionale).

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, la minaccia della Russia è quella di smettere di collaborare con gli altri Paesi nell'ambito degli sforzi spaziali, nel caso in cui non vengano rimosse le sanzioni. La dichiarazione è arrivata per bocca di Dmitry Rogozin, capo dell'Agenzia spaziale russa (la Roscosmos).

Quest'ultimo afferma infatti di aver inviato una lettera a NASA, Canadian Space Agency ed ESA, effettuando la sua richiesta. Sarebbero già giunte alcune risposte in cui le Agenzie Spaziali lascerebbero chiaramente spazio a collaborazioni con la Russia per l'ISS (nel senso di continuare a collaborare per operare in sicurezza), ma difficilmente si arriverà alla rimozione di determinate sanzioni (si fa riferimento a specifiche aziende russe del settore spaziale, secondo quanto si legge in un tweet di Rogozin).

In ogni caso, il capo della Roscosmos starebbe ora decidendo la data in cui la Russia sospenderà la collaborazione relativa all'ISS, in quanto le risposte ottenute dalle altre Agenzie spaziali non avrebbero lasciato spazio alla rimozione delle sanzioni.

Più precisamente, Rogozin ha affermato in altri tweet che "la posizione dei nostri partner è chiara: le sanzioni non verranno rimosse. [...] Lo scopo delle sanzioni è uccidere l'economia russa, far precipitare il popolo nella disperazione e nella fame e mettere in ginocchio il Paese".