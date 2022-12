La Russia minaccia Starlink: una nuova tecnologia può rilevare e bombardare le antenne

Mentre Starlink si appresta a fornire altre 10mila antenne all’Ucraina, per mantenere il paese online nonostante i bombardamenti russi, una società chiamata Sestroretsk Arms Factory ha pubblicato un sistema che promette di rilevare e bombardare le antenne del servizio di Musk a stretto giro.

Il tool, battezzato “Borshchevik” o “hogweed”, è progettato per localizzare le antenne Starlink ad una distanza massima di 10mila chilometri per consentire all’esercito di bombardarle. La tecnologia messa su da Sestroresk afferma di poter individuare una parabola Starlink con un raggio di precisione tra i 5 ed i 60 metri dalla sua posizione, anche se montata su veicoli in movimento.

A giudicare da quanto emerso, il progetto (di cui si è parlato sul canale Telegram russo chiamato “Reverse Side of the Medal”) sarebbe strettamente legato all’esercito russo ed al gruppo Wagner. Uno degli sviluppatori ha già affermato che intende testare il sistema già nella guerra in corso tra Ucraina e Russia, dove Starlink si è dimostrato fondamentale per lo scambio di informazioni tra l’esercito.

Di recente intanto Starlink ha annunciato di aver superato quota 1 milione di abbonati, e per il futuro si parla di una possibile estensione del servizio anche agli smartphone. La compagnia ha già chiesto le prime autorizzazioni all'FCC, ma non è chiaro quando avverrà tale estensione.