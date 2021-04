La Russia mostra al mondo il modulo della sua Stazione Spaziale

All'inizio di questa settimana sono emerse voci secondo cui la Russia sta considerando l'idea di abbandonare la Stazione Spaziale Internazionale. Recentemente, infatti, il paese sembra aver mostrato per la prima volta il suo modulo base della sua stazione orbitante, che dovrebbe essere lanciato in orbita nel 2025.

Per l'esattezza, il materiale mostrato proviene da un nuovo video caricato su Twitter da Dmitry Rogozin, direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, che mostra nel dettaglio gli ingegneri impegnati a costruire un modulo cilindrico. Potrete osservare il tweet in questione come sempre in calce alla notizia.

"Il primo modulo centrale della nuova stazione orbitale russa è in lavorazione", ha scritto Rogozin in una dichiarazione ottenuta dall'Agence France Presse. Il direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, inoltre, ha aggiunto che spera di averlo "pronto per il lancio" nel 2025. Tuttavia si deve sottolineare che questa mossa non è per forza legata all'abbandono della Stazione Spaziale Internazionale.

Il vice primo ministro Yury Borisov, inoltre, ha osservato all'agenzia di stampa statale russa TASS che "le condizioni della stazione spaziale lasciano molto a desiderare" e che "le segnalazioni di malfunzionamenti sono diventate più frequenti negli ultimi tempi". Aggiungendo: "abbiamo bisogno di un'ispezione tecnica alla stazione per evitare rischi in caso di emergenza".

Secondo quanto emerso, la stazione sarà progettata pensando alla ricerca scientifica, l'esplorazione e l'utilizzo della Luna. A proposito, proprio negli ultimi tempi è stato annunciato che la Russia e la Cina costruiranno insieme una base sulla Luna.