La Russia multa Google per 365 milioni di Dollari per YouTube: 'promuoveva l'estremismo'

La Russia ha imposto a Google una multa di quasi 365 milioni di Dollari, pari a 21,1miliardi di Rubli, per non aver cancellato i video pubblicati su YouTube contrari alle leggi in vigore nel paese.

Il Roskomnadzor, in un comunicato stampa diffuso, spiega che YouTube non ha seguito le direttive relative alla rimozione di contenuti proibiti ed i video “promuovevano l’estremismo ed il terrorismo” oltre che fake news sulla guerra in Ucraina.

Nonostante questa misura, però, è improbabile che Google decida di pagare la multa dal momento che la filiale russa ha dichiarato bancarotta subito dopo il via “all’operazione speciale” delle forze armate russe in Ucraina. Lo scorso maggio infatti Google ha annunciato i suoi piani per chiudere le attività in Russia affermando che le autorità governative hanno sequestrato i beni nel paese, il che renderebbe “insostenibile” il sostentamento della filiale.

Qualche settimana fa la Russia ha multato Google per1,2 milioni di Dollari: il motore di ricerca è stato accusato di aver diffuso disinformazione sulla guerra.

Sempre dal via all’attacco dell’Ucraina, la Russia ha bloccato anche Google News in quanto reo di diffondere informazioni false sulla guerra.

Da Mountain View non sono arrivati commenti a riguardo, ed è improbabile che decida di fornire qualche dichiarazione.