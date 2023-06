La Russia potrebbe aver trovato un modo per ottenere chip giapponesi

Dopo la cocente smentita di Intel sulla ripresa delle attività in Russia, la nazione eurasiatica non ha perso le speranze di ottenere l'hardware necessario per le proprie attività, più civili che belliche.

Secondo un rapporto di Nikkei Asia, in particolare, sembra che la Russia sia riuscita a trovare un modo per aggirare le sanzioni internazionali sul commercio tecnologico, che impedivano al Paese di ottenere l'hardware necessario alle proprie esigenze di mercato, sia al dettaglio che per la produzione in-house di pezzi finiti, come per esempio le - a dirla tutta deludenti - CPU russe di nuova generazione.

All'alba dell'invasione russa in Ucraina, infarti, le sanzioni internazionali hanno impedito alla Russia di ottenere supporto per le proprie mire tecnologiche, costringendola a una sorta di embargo sulle tecnologie high-end e relegandone le aspirazioni a processi produttivi di svariate generazioni addietro.

La risposta russa, in prima battuta, fu proprio quella di agire "a testa alta" vantando le soluzioni proprietarie; tuttavia, evidentemente anche per queste è necessaria quella spinta in più che la Cina da sola non era in grado di fornirle (per esempio i chip Baikal, basati su architettura ARM).

E sarebbe proprio la Cina il principale indiziato tra i Paesi terzi che potrebbero favorire la Russia nell'ottenimento di semiconduttori giapponesi, oltre chiaramente a rifornirla per le proprie produzioni nazionali.

Nel rapporto di Nikkei, basato su documentazioni doganali ottenute da una compagnia indiana, tra le importazioni russe avvenute nell'ultimo anno (dal 24 febbraio 2022 al 31 marzo 2023) e tra le transazioni superiori ai 50.000 dollari, 89 sarebbero riconducibili a produttori giapponesi, per un totale di 2 milioni di pezzi e un valore di circa 11 milioni di dollari. Il 70% delle spedizioni sarebbe stato ottenuto tramite Cina e Hong Kong, seguite da Turchia e Corea del Sud.