La Russia perde anche Samsung: interrotta la distribuzione di prodotti, smartphone inclusi

A pochi giorni dallo stop delle vendite di prodotti Apple in Russia, anche Samsung ha preso posizione a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Il colosso coreano ha annunciato di aver interrotto le spedizioni dei propri prodotti nella nazione eurasiatica, ed ha spiegato che sta monitorando la “complessa situazione”.

Samsung, in segno di vicinanza per le popolazioni colpite dalla guerra, ha anche deciso di donare 6 milioni di Dollari, di cui 1 milione sotto forma di elettronica di consuma, agli sforzi umanitari in Ucraina.

La sospensione della spedizione di prodotti comprende smartphone, chip, ed in generale tutti i dispositivi d’elettronica di consumo.

Samsung in questo modo di aggiunge alla lunga lista di compagnie del comparto hi-tech che hanno deciso di abbandonare il mercato russo, in linea con le sanzioni imposte dalle autorità occidentali. Nella giornata di ieri anche Microsoft ha annunciato la sospensione delle vendite in Russia di prodotti e servizi.

In Russia, Samsung è il principale marchio di smartphone con una quota di mercato del 30% secondo i dati di Counterpoint Research, seguita dal 13% di Apple. Non è chiaro se sia stata interrotta anche la produzione in Russia da parte di Samsung.

Nel corso degli ultimi giorni, comunque, quasi tutte le compagnie occidentali hanno deciso di abbandonare la Russia dopo le severe misure messe in campo da Unione Europea e Stati Uniti, per condannare l'invasione della Russia.