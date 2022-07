Russia, la pirateria è da record: i download illegali di Excel aumentano del 650%

L'inizio della guerra in Ucraina ha sconvolto il comparto hi-tech russo. Una delle notizie che più hanno fatto scalpore nel settore è stata la legalizzazione della pirateria da parte del Cremlino. Oggi, la politica di Mosca sembra dare i suoi primi frutti, con un interesse verso la pirateria in crescita in tutta la Russia.

Stando a quanto riporta il giornale russo Kommersant, il numero di ricerche sul web legate alla pirateria è aumentato tra l'80% e il 250% in media, principalmente a causa dell'abbandono della Russia da parte dei distributori cinematografici internazionali. Anche i software per ufficio sembrano però essere estremamente richiesti dalla popolazione russa: per esempio, le ricerche relative al download gratuito di Excel sono aumentate del 650% solo lo scorso giugno.

Nulla di nuovo: il boom della pirateria in Russia era già stato riportato ad inizio luglio, mentre l'addio di compagnie come Microsoft e Google a Mosca non ha fatto altro che aumentare l'interesse della popolazione russa verso il settore, che peraltro negli ultimi anni aveva vissuto una crescita costante, benché con percentuali decisamente più ridotte rispetto a quelle degli ultimi mesi.

Tuttavia, spiega sempre Kommersant, i guadagni del settore della pirateria sono in calo, soprattutto per via della sempre maggiore richiesta di denaro e di investimenti per la creazione e per il mantenimento delle strutture dietro ai siti web illegali, che richiedono spesso server di grandi dimensioni o architetture di rete particolari per la gestione dei numerosi download da parte degli utenti.

Nello specifico, il totale dei guadagni del settore, secondo fonti russe, sarebbe sceso nel Paese fino a 50 milioni di Dollari nel 2021, contro i 59 milioni nel 2020, i 63 del 2018 e il record degli 87 milioni di Dollari nel 2018. Resta ovviamente da capire se la legalizzazione della pirateria comporterà una ripresa dei guadagni per i "pirati" dal 2022 in poi.