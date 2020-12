Russia pronta a bannare Facebook, Twitter e YouTube: ecco perché

Mentre sul fronte statunitense Facebook e Google si sono unite nel piano “Jedi Blue” per affrontare l’Antitrust, in Russia sarebbero appena cominciati altri guai per loro: il governo starebbe infatti pensando di agire contro Facebook, Twitter e YouTube bannando ognuna di esse per garantire la sicurezza degli utenti nazionali.

Stando infatti a un rapporto di Financial Express, il parlamento russo avrebbe elaborato una legislazione contro i già citati giganti della tecnologia statunitense così da consentire alle autorità di regolamentazione di bloccare le loro piattaforme di social media. Tutto ciò, però, accadrà solamente se le piattaforme verranno effettivamente giudicate colpevoli di censurare i contenuti del popolo russo; essendo la legislazione già stata approvata dalla camera bassa, è solo questione di tempo prima di avere la risposta definitiva, dato che ora dovrà passare al Consiglio della Federazione e infine arriverà al Presidente.

Ma la Russia non è l’unico paese che sta prendendo di mira i giganti del mondo tech: la Turkish Competition Board, autorità garante della concorrenza e del mercato, ha infatti già multato il colosso di Mountain View per 196,7 milioni di lire o circa 26 milioni di dollari a causa di presunte violazioni delle norme sulla concorrenza leale nel mercato pubblicitario; anche in Corea del Sud la Korea Fair Trade Commission (KFTC) sarebbe pronta a multare Google per avere limitato la concorrenza nel mercato delle applicazioni mobili.

Anche Facebook non se la sta passando bene, dato che la FTC (Federal Trade Commission) a inizio dicembre ha ufficializzato una colossale causa Antitrust contro la società di Mark Zuckerberg, mettendo sul piatto un possibile smantellamento che permetterebbe a Instagram e WhatsApp di tornare indipendenti.