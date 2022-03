La Russia pronta a chiudere Instagram, Meta diventa 'organizzazione estremista'

Non si è fatta attendere la risposta della Russia al cambio di regole di Meta sull’hate speech applicate in alcune regioni europee, dove saranno consentiti i messaggi d’odio contro i soldati russi ed il presidente Putin. Il Governo Russo si è mosso e sarebbe ormai prossimo a bannare totalmente Instagram dal paese.

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, la Russia avrebbe iniziato le procedure per chiudere Instagram e designare Meta come “organizzazione estremista”. Le prime conferme sono arrivate dall’Ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa, e sono state riprese dall’agenzia Interfax.

“In conformità con la legge federale ‘Sulla lotta all’attività estremista’, l’Ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha inviato una richiesta al tribunale per riconoscere Meta Platforms Inc. come organizzazione estremista e vietarne le attività nel territorio della Federazione Russa” si legge nel rapporto di Interfax.

Non dovrebbe essere interessata dalla misura Whatsapp, dal momento che si tratta di un “mezzo di comunicazione che non pubblica informazioni”, come confermato dall’agenzia RIA Novosti. Quest’ultima precisazione è importante in quanto i rapporti iniziali parlavano di una chiusura anche per il sistema di messaggistica.

La decisione arriva in un momento di altissima tensione tra i media occidentali e la Russia. Proprio qualche istante fa abbiamo riportato la notizia che l'UE ha chiesto l'eliminazione di Russia Today dai risultati di ricerca di Google.