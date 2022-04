a Russia pronta a legalizzare le criptovalute come metodo di pagamentoJ

Un articolo pubblicato dal quotidiano russo Kommersant nella giornata di ieri, venerdì 15 Aprile 2022, riferisce che il Ministero delle Finanze della Federazione Russa sarebbe pronto alla finalizzazione di un progetto di legge che legalizzerà le criptovalute come sistema di pagamento accettato.

Il disegno di legge dovrebbe riguardare anche il mining delle criptovalute, e secondo Cryptoslate potrebbe essere visto come una boccata d’ossigeno dal settore che da tempo aspetta chiarezza a riguardo. .

Kommersant, che a quanto pare ha avuto modo di visualizzare una bozza del disegno di legge, riferisce che le criptovalute diventeranno un metodo di pagamento riconosciuto e che potrà essere utilizzato su larga scala su tutta la Federazione. Inoltre, le criptovalute dovrebbero anche essere convalidate come investimenti.

A quanto pare però non si tratterà di un libera tutti: saranno considerate legali solo criptovalute come Bitcoin, e non gli stablecoin come Tether. Probabilmente però insieme al decreto arriverà anche una lista di quelle che saranno accettate o no.

Nello stesso disegno di legge, che evidentemente avrà un respiro più ampio, saranno anche poste delle restrizioni su chi potrà registrarsi come operatore di borsa o operatore per le piattaforme di trading digitale. Per il primo dovrebbe essere introdotto un requisito normativo di 30 milioni di Rubli, mentre per il secondo tale importo salirà a 100 milioni di Rubli.

Le prime avvisaglie sull’integrazione delle criptovalute nell’economia russa erano arrivate già lo scorso mese, subito dopo il via alla guerra in Ucraina.

Secondo molti, la Russia potrebbe puntare proprio sui token digitali per aggirare le sanzioni e non è un caso che Putin abbia aperto alla possibilità di pagare il gas naturale in Bitcoin.