Russia propone alternativa casalinga a Instagram: sta arrivando Rossgram

Con il blocco di Instagram in Russia posto dal Roskomnadzor, Agenzia Statale che si occupa della censura e dei media, il Cremlino starebbe pensando al lancio di una piattaforma analoga sviluppata internamente e gestita dal paese: ecco a voi Rossgram, servizio che copia Instagram e cerca l’indipendenza dai social occidentali.

Il sito di Rossgram è già attivo e accessibile anche agli utenti non russi con una pagina di presentazione in cui si legge, grazie alla traduzione offerta da Google, che il 28 marzo verrà lanciato l’analogo russo di Instagram, “con le solite funzionalità e applicazioni mobili per Android e iOS”. A ciò si aggiungeranno poi altre feature inedite mai viste finora sulla piattaforma di casa Meta come l’accesso a metodi di pagamenti dei contenuti proposti, opzioni di crowdfunding e altro ancora. In una prima fase iniziale, Rossgram sarà accessibile solamente a blogger, partner commerciali, sponsor e investitori, mentre da aprile 2022 diventerà aperto a tutti gli utenti.

Ma chi c’è dietro Rossgram, esattamente? Si parla di Alexander Zobov, “ex compagno di studi di Pavel Durov” (ovvero il fondatore di Telegram e VKontakte) e marketer digitale da ben 15 anni, e Kirill Filimonov, imprenditore e direttore generale delle scuole calcio “Real Football”.

Sarà interessante capire se questa piattaforma resterà effettivamente aperta anche al pubblico occidentale, o se al lancio diventerà chiusa esclusivamente entro i confini russi per evitare problemi legati alla gestione della censura. Inoltre, sarà importante capire quanto successo avrà rispetto alla controparte firmata Meta. Staremo a vedere.

