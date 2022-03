Russia, record di download per Wikipedia: pesa la paura per una possibile censura

La paura su un possibile ban da parte della Russia di Wikipedia, sta spingendo molti cittadini della nazione a scaricare l’enciclopedia online. A certificarlo sono alcuni dati emersi in rete.

Nello specifico, come riporta Slate, il 1 marzo 2022 (ovvero una settimana dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina), sono emerse alcune notizie secondo cui l’ufficio russo aveva intenzione di bloccare Wikipedia in lingua russa. Questa indiscrezione ha scatenato una vera e propria “corsa al download” e come svelato da Slate, il file da 29 gigabyte con l’intera versione russa di Wikipedia ha registrato nella prima metà di marzo ben 105.889 download, con un incremento del 4000% rispetto a gennaio, segno di come la paura sia tanta tra gli utenti ed i più geek stiano correndo ai ripari per avere a disposizione sempre l’enciclopedia. Dal suo canto, Wikipedia ha allontanato le minacceed ha sottolineato che continuerà a garantire la conoscenza libera e senza censura in Russia.

I dati sono arrivati da Kiwix, l’organizzazione che rende più semplice l’operazione, secondo cui i download della versione russa di Wikipedia ora rappresentano il 42% dell’intero traffico dei propri server, mentre nel 2021 tale percentuale era solo al 2%.

“Un fenomeno simile l’abbiamo registrato nel 2017, quando la Turchia ha bloccato Wikipedia. Ma questo è di un’altra dimensione” ha affermato Stephanie Coillet-Matillon.

Occorre precisare che, nonostante le minacce, al momento Wikipedia non è stata bloccata in Russia, contrariamente al ban imposto dal governo russo ad Instagram.