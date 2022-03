In Russia è record per i VPN: così gli utenti sfuggono alla censura e sorveglianza

Il blocco della Russia ai servizi web occidentali, deciso a seguito delle sanzioni occidentali e l’invasione dell’Ucraina, ha portato ad una vera e propria esplosione dell’utilizzo delle VPN. A mostrarlo sono alcuni dati di SensorTower, pubblicati da CNBC.

Secondo quanto emerso, le prime 10 VPN nell’App Store di iOS e Google Play Store di Android hanno registrato complessivamente quasi 6 milioni di download tra il 24 Febbraio (il giorno in cui è iniziata l’invasione) e l’8 Marzo 2022.

Si tratta di un incremento del 1500% rispetto ai tredici giorni precedenti, e dimostra come i russi si stiano rivolgendo alle VPN per aggirare la censura ed i severi controlli messi in campo dal Governo di Putin.

Il 5 Marzo 2022 la domanda di VPN è aumentata di oltre 10 volte al di sopra della media, secondo Top10VPN.

“Poiché varie aziende hanno iniziato a limitare l’accesso ai loro prodotti in Russia, le app VPN hanno subito un’impennata nell’adozione sul mercato poiché gli utenti russi tentano di aggirare queste restrizioni” h a affermato un portavoce di SensorTower a CNBC, secondo cui “è probabile che le installazioni di app VPN continuino ad aumentare mentre le restrizioni continuano a crescere. Al momento, marketplace come l’App Store di Apple e Google Play sono ancora disponibili ma la situazione potrebbe cambiare in futuro”.

SurfShark ha riferito che le vendite in Russia sono aumentate del 3500% dal 24 Febbraio 2022. “Un’impennata così rapida significa che le persone che vivono in Russia stanno attivamente cercando modi per evitare la sorveglianza e la censura del governo” ha detto alla CNBC un portavoce di Surfshark.

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che Twitter ha lanciato una versione sul browser Tor.