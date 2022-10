La Russia alla ricerca dell''autarchia dei chip': primo nodo a 7 nm nel 2028

Mentre gli Stati Uniti promulgano sanzioni tech contro la Cina, anche la Russia continua ad essere duramente colpita dai "ban" imposti da Washington e dall'Europa sulle importazioni tecnologiche. A mesi di distanza dalle prime sanzioni internazionali, pare che la Russia stia cercando di rimettersi in pari con l'occidente nel settore dei chip.

Nello specifico, il portale Tom's Hardware riporta che un istituto di ricerca di Mosca avrebbe iniziato a sviluppare un nodo a 7 nm per la produzione di chip da usare per smartphone, PC e prodotti tech di vario genere. Nel resto del mondo, ovviamente, le tecnologie produttive dei chip sono persino più avanzate, dal momento che solo lo scorso settembre TSMC ha messo a produzione i nodi a 3 nm, ma il "salto" ai 7 nm potrebbe rivelarsi di vitale importanza per l'industria tecnologica russa.

Infatti, i più recenti prodotti generati dall'"autarchia tecnologica" di Mosca sono realizzati con nodi estremamente vetusti, arrivando persino ai 65 nm o ai 28 nm della CPU del primo laptop completamente "made in Russia", messo sul mercato nazionale lo scorso aprile. Il salto ai 7 nm, pur senza mettere Mosca in pari con Washington o Taipei, potrebbe permettere al Cremlino di sfornare prodotti relativamente più avanzati di quelli attualmente in commercio.

Sempre Tom's Hardware, però, riporta che il nodo a 7 nm entrerà in produzione nel 2028, ovvero molto probabilmente fuori tempo massimo, cioè quando la guerra tra Russia e Ucraina sarà terminata (almeno si spera) e Mosca verrà nuovamente ammessa nel mercato tecnologico internazionale. Inoltre, un tempo di messa a produzione così lungo non permette di risolvere i problemi immediati dei russi, che necessitano di componenti e prodotti con ad alta tecnologia in tempi brevi sia per tenere a galla il settore informatico bellico che per garantire un costante afflusso di device per i consumatori.