La Russia avrebbe ritrattato: l'abbandono dell'ISS sarebbe stato rinviato

In seguito all'annuncio dell'abbandono dell'ISS da parte della Russia, torniamo sulla questione per via di un aggiornamento non di poco conto. Infatti, a quanto pare alla NASA sarebbero arrivate nuove comunicazioni: sembra proprio che l'anno dell'abbandono sia stato posticipato (e non di poco).

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmodo, se fino a poche ore fa si discuteva in merito a un possibile abbandono dell'ISS da parte della Russia in seguito al 2024, ovvero quando scadrà l'attuale impegno relativo alla Stazione spaziale internazionale, adesso secondo Reuters la Roscosmos, ovvero l'Agenzia spaziale russa, avrebbe fatto sapere alla NASA di avere intenzione di rimanere perlomeno fino al 2028.

Insomma, si fa riferimento a quello che, se confermato, sarebbe un dietrofront non di poco conto, anche se il piano della Russia sembra ormai chiaro: proseguire con l'impegno relativo all'ISS fino a quando la stazione spaziale russa non sarà pronta. Insomma, nonostante di recente ci sia stato un cambio al vertice della Roscosmos (il capo non è più Dmitrij Rogozin, bensì Yuri Borisov), non sembrano esserci troppi spiragli per il proseguimento di una collaborazione sul lungo termine.

Di recente c'è stato un accordo tra Russia e USA per far raggiungere l'ISS ai cosmonauti russi grazie a SpaceX. Quest'ultimo ha lasciato ben sperare per qualche giorno, ma poi le dichiarazioni di Borisov hanno fatto comprendere che sembrerebbe esserci poco da fare. In ogni caso, sembra che perlomeno la Russia rimarrà ancora per un po' sull'ISS.