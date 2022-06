Russia, una sanzione di Taiwan riporta il settore informatico indietro di 25 anni

La guerra tra Russia e Ucraina sta cambiando il settore dell'informatica: ad esempio, il Cremlino ha legalizzato la pirateria in risposta all'abbandono del Paese da parte delle Big Tech. Oggi, invece, Taiwan sembra aver introdotto una sanzione senza precedenti, bloccando tutti i chip con clock da 25 MHz o più diretti a Mosca.

A fare notizia, in questo caso, è sicuramente la specificità della misura delle autorità taiwanesi, che hanno imposto ai chipmaker locali (tra i quali figura anche TSMC) di non esportare in Russia chip con frequenza superiore ai 25 MHz o capaci di sviluppare una potenza massima maggiore di 5 GFLOPs.

La notizia arriva da DigiTimes, che spiega che la sanzione riguarda sia le forniture russe che quelle bielorusse di chip, in modo da evitare che le componenti entrino nel Paese eurasiatico "di nascosto" attraverso l'alleato dell'Est Europa. Di fatto, le autorità taiwanesi non hanno bloccato la vendita di chip di ogni tipo a Mosca e Minsk, ma si sono limitate a imporre una serie di paletti estremamente restrittivi alle tipologie di prodotti commerciabili con i due Paesi in guerra.

Tra questi paletti, oltre a quelli già riportati relativi alla potenza complessiva ed alla frequenza di clock, troviamo anche il blocco ai circuiti integrati con più di 144 pin e a quelli con almeno un bus di interfaccia che garantisca velocità di interconnessione pari o superiore ai 2,5 MB/s. Di fatto, le limitazioni servono a bloccare le vendite di tutti i chip moderni prodotti a Taiwan, poiché solo pochissimi prodotti possono salvarsi da quello che ha tutta l'aria di essere un ban sotto mentite spoglie.

D'altro canto, i paletti imposti da Taipei riportano l'orologio indietro di almeno 25 anni, quando non di più: pare dunque difficile che Mosca arrivi mai a trovarsi in una situazione così difficile da chiedere ai propri fornitori taiwanesi di ricominciare a produrre chip vecchi di due decadi. Alla Russia, in questa situazione, non resta che affidarsi alla produzione interna, nella speranza che i chipmaker nazionali riescano ad arrivare al livello dei competitor americani e asiatici in tempi brevissimi.