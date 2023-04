Anche la Russia sfida ChatGPT: ecco GigaChat, da non confondere con GigaChad

Con il proliferare delle intelligenze artificiali, ed il successo di ChatGPT, anche la Russia ha deciso di saltare sul carrozzone dell’IA generativa. La società Sberbank ha per tale ragione annunciato il lancio di GigaChat, il chatbot che vuole mettersi in concorrenza con il modello di OpenAI.

Almeno inizialmente, GigaChat è disponibile esclusivamente su invito in quanto in fase beta. Il chatbot, come spiegato dalla stessa società, è in grado di “conversare, scrivere messaggi, rispondere a domande” ma anche scrivere codici e creare immagini da input testuali, proprio come Midjourney e DALL-E.

German Gref, l’amministratore delegato della società, ha spiegato che il lancio di Gigachat segna un punto di svolta per l’intero settore delle tecnologie russe che dopo le sanzioni imposte dalle società americane a seguito della guerra in Ucraina sono diventate sempre più autonome e si sono sganciate da quelle USA ed Occidentali.

In molti hanno ironizzato sul nome Gigachat, che ricorda appunto il meme GigaChad che raffigura lo stereotipo del maschio alpha spesso preso come riferimento dallo stesso presidente Vladimir Putin.

Sempre a proposito del modello di OpenAI, nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo riportato la notizia che ChatGPT è stato bucato e su GitHub è apparsa l’alternativa gratuita del chatbot nota come GTP4Free.