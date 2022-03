In Russia gli smartphone usati vanno a ruba: colpa delle sanzioni internazionali

Dopo che molte aziende tech hanno abbandonato la Russia nelle ultime due settimane a causa dell'inizio delle ostilità con l'Ucraina e delle sanzioni internazionali, pare che proprio queste ultime stiano facendo sentire il proprio peso sul mercato interno. In particolare, pare che la domanda di smartphone di seconda mano sia aumentata a dismisura.

A quanto risulta da una ricerca condotta dall'istituto russo Kommersant, infatti, le richieste di smartphone usati sui social non ancora bloccati nel Paese, come Yula e VKontakte, sono aumentate a dismisura nelle ultime settimane. Analogamente, invece, sono crollate le vendite di nuovi device, sia per via della mancanza di prodotti sul mercato russo che a causa della perdita di valore della moneta locale e dell'aumento dei prezzi.

In particolare, il mercato secondario russo degli smartphone usati è aumentato del 44% in termini di vendite tra febbraio e marzo, mentre quello primario, ovvero quello delle vendite al dettaglio di telefoni nuovi di fabbrica si è ristretto del 46%.

Sempre secondo Kommersant, anche le vendite di nuovi tablet si sono ridotte in maniera ingente, pari al 52% rispetto al mese precedente, mentre più limitata è stata la contrazione delle vendite di PC e TV, il cui mercato sembra essersi ridotto del 10% circa. In termini di prezzo, invece, gli smartphone nel mercato "primario" sono venduti al 10% in più del prezzo del mese scorso, mentre il prezzo dei PC è aumentato del 22%.

Secondo un rappresentante commerciale di Marvel Distribution, catena di retailer piuttosto diffusi in Russia, le vendite di nuovi smartphone, laptop e PC sono diminuite a causa di due fattori concomitanti, ovvero la riduzione delle scorte nei negozi e l'aumento dei prezzi, quest'ultimo causato sia dalla scarsità dei beni disponibili che dalla perdita di valore del rublo in seguito alle sanzioni internazionali.