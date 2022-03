Russia sospende collaborazione con Germania su Stazione Spaziale Internazionale

Dopo la sospensione della missione congiunta ExoMars tra Europa e Russia, giunge una brutta notizia direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale derivata dal conflitto tra Russia e Ucraina: l’agenzia spaziale russa Roscosmos ha chiuso la collaborazione con la Germania per esperimenti scientifici.

Come ripreso da Business Insider in seguito a un tweet della stessa Roscosmos, “il programma spaziale russo sarà adeguato sullo sfondo delle sanzioni, la priorità sarà la creazione di satelliti nell'interesse della difesa”. In altre parole, la Russia continuerà gli esperimenti in maniera indipendente, interrompendo la collaborazione con i ricercatori e astronauti tedeschi. In aggiunta, Roscosmos interromperà la fornitura di motori a razzo russi agli Stati Uniti e interromperà la manutenzione di quelli già consegnati.

Questo ovviamente rientra nell’ottica delle sanzioni poste dall’Occidente sul Cremlino, nel tentativo di porre pressione a seguito dell’offensiva ai danni dell’Ucraina. Riferendosi sempre a tali provvedimenti presi dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, il capo di Roscosmos ha riferito che in caso di ritiro della Russia dalla ISS questa potrebbe subire gravi conseguenze come la distruzione completa. Insomma, lo scenario internazionale sta avendo effetti negativi anche sulla storica collaborazione spaziale-scientifica, come ci si poteva aspettare.

Tra l’altro, un astronauta statunitense a bordo della ISS potrebbe dovere tornare sulla Terra con una navicella russa.