La Russia spinge ancora il suo 'chip M1' a 28 nanometri: pronto al lancio?

Ricorderete sicuramente il notebook russo da 1.500 dollari a 28 nanometri. Il prodotto, annunciato qualche settimana fa, sarebbe vicinissimo al lancio su ampia scala, seppur con molti punti interrogativi.

Infatti, di recente è stato mostrato il primo sample di pre-produzione del Bitblaze Titan, dotato di processore ARM Baikal-M1 a 28 nanometri, per l'esattezza un Cortex A57 con GPU Mali-T628 di più di un lustro fa.

Il prezzo, come già accennato, a seconda delle varie configurazioni dovrebbe spaziare tra i 1375 e 1650 euro, sebbene la disponibilità definitiva sia tutta da confermare.

Infatti, questo "chip M1" dovrebbe essere comunque prodotto da TSMC e il grosso della fornitura dovrebbe essere datato a un periodo pre-sanzionatorio, vale a dire precedente alle sanzioni a cui si è unita anche Taiwan che hanno di fatto tagliato fuori la Russia dalla logistica internazionale in merito alle ultime tecnologie, inclusi i chip al di sopra dei 25 MHz.



Molte le differenze con quanto emerso in precedenza, a partire dalla RAM DDR4 e arrivando alla costruzione, che in teoria doveva essere completamente in alluminio ma nelle immagini pubblicitarie il modello mostrato sembra profondamente diverso da quanto ipotizzato.

Infine, ad animare la macchina ci sarà una distribuzione di Linux, ma al momento non si sa molto a riguardo, ammesso che venga venduto con sistema operativo preinstallato.